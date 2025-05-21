Денис Мантуров встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл в Москве рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсудили развитие промышленности и ключевые инвестиционные проекты, реализуемые в регионе.

Губернатор доложил о темпах роста региональной экономики. За последние пять лет ВРП Челябинской области вырос в 1,9 раза, до 2,9 трлн рублей. Объём инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 549,1 млрд рублей, что на 124,6% больше, чем в 2018 году.

Южный Урал активно занимается развитием новых компетенций, в том числе внедрением роботизации, что способствует выполнению задач, поставленных Президентом России.

Ещё одной точкой роста станет особая экономическая зона, в рамках которой будет создан кластер высокотехнологичных производств. В настоящее время идёт работа с потенциальными инвесторами.

На встрече также обсуждалась реализация таких инвестиционных проектов, как завод минеральных удобрений в Карабаше, цинковый завод в Верхнем Уфалее, завод тяжёлого машиностроения и завод прокатных валков в Магнитогорске, комплекс преобразовательной техники в Сосновском округе и завод фронтальных погрузчиков в Челябинске.

Особое внимание было уделено развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе. Алексей Текслер подчеркнул, что вопросы выполнения гособоронзаказа находятся на особом контроле.