ОКП «ЭЛКА-Кабель» приняло участие в заседании Комитета по энергетике СОСПП

15 мая в Екатеринбурге на площадке Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) состоялось открытое выездное заседание Комитета по энергетике СОСПП, в работе которого приняли участие руководители Министерства энергетики и ЖКХ, Министерства промышленности и науки Свердловской области, Министерства образования. Традиционно на открытом заседании присутствовали представители других регионов России.

Перед началом заседания сотрудники УрГУПС провели экскурсию по университету, продемонстрировав высокий уровень оснащённости и организации учебного процесса в одном из крупнейших и заслуженных ВУЗов России.

Открыл заседание Валерий Николаевич Родин, председатель Комитета по энергетике СОСПП, отметивший высокое значение взаимодействия Комитета с образовательными учреждениями региона и активную, конструктивную позицию, которую всегда занимали сотрудники и преподаватели УрГУПС в этом взаимодействии.

О новых видах кабельной продукции производства БКЗ и ЭЛКА-кабель для нужд ОАО «РЖД» и путях снижения затрат и повышения эксплуатационных характеристик рассказал Владимир Григорьевич Савченко, технический директор ООО ОКП «Элка-Кабель».