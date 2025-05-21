«Россети Московский регион» проводят ремонт воздушной линии 110 кВ «Решетниково-Клин» 1,2 на севере Подмосковья

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» провели работы по замене опор на воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Решетниково-Клин» 1,2 на севере Подмосковья. Работы проводятся в рамках ремонтной программы высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП).

ВЛ 110 кВ «Решетниково-Клин» 1,2 протяженностью порядка 25 километров была введена в строй в 1957 году. Ранее на линии электропередачи проведены работы по замене изоляторов.

Благодаря проведенной модернизации ЛЭП качество и надежность электроснабжения повышены у более 150 тысяч потребителей и 32 социально значимых объекта городского округа Клин.

В 2025 году в Московской области в рамках ремонтной программы запланирована замена 43 опор на пяти воздушных линиях 35-110 кВ.