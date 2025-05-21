«Томский кабельный завод» приглашает на 33-ю международную специализированную выставку технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»

ООО «Томский кабельный завод» совместно с ООО «Горное ЭлектроСнабжение» приглашает Вас на 33-ю международную специализированную выставку технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», которая пройдет с 3 по 6 июня 2025г.

На выставке завод представит продукцию торговой марки «ТОФЛЕКС®»:

кабели для горнодобывающей промышленности, монтажный;

кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины HEPR;

кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты ЭМС.

Также будет представлена продукция основных номенклатурных групп: силовой, контрольный кабель, провода, и кабели среднего напряжения.

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 (Заводской район), выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка»

Павильон №1 стенд №1.Н18

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте http://www.ugolmining.ru/#!/