«Томский кабельный завод» приглашает на 33-ю международную специализированную выставку технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»

час назад
134
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ООО Томсккабель
Авторы и источники / Правообладателям

ООО «Томский кабельный завод» совместно с ООО «Горное ЭлектроСнабжение»  приглашает Вас на 33-ю международную специализированную выставку технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», которая пройдет с 3 по 6 июня 2025г.

На выставке завод представит продукцию торговой марки «ТОФЛЕКС®»:

  • кабели для горнодобывающей промышленности, монтажный;
  • кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины HEPR;
  • кабели силовые для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты ЭМС.

Также будет представлена продукция основных номенклатурных групп: силовой, контрольный кабель, провода, и кабели среднего напряжения.

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 (Заводской район), выставочный комплекс «Кузбасская  ярмарка»

Павильон №1 стенд №1.Н18

Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и получить информационные материалы о продукции.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте http://www.ugolmining.ru/#!/

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
Томсккабель
ООО «Томский кабельный завод» - один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. ООО «Томскккабель» может предложить гибкую систему ценовых скидок, рассчитанную индивидуально под клиента, минимальные сроки изготовления продукции, а так же гарантированное качество.