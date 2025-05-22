EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабельной продукции «Эксперт-Кабель»

В апреле 2025 г. на Телеграм-канале EL-Комитета НОПСМ были опубликованы итоги выездного аудита кабельного предприятия ООО «КЗ "Эксперт-Кабель"» в г. Орле. Завершающим этапом аудита стали испытания образцов продукции ТМ КЗ Эксперт-Кабель, отобранных специалистами EL-Комитета на производственных линиях и на складе готовой продукции завода.

На текущей неделе из испытательного центра АО «Москабельмет» получены протоколы испытаний, которые подтверждают полное соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 продукции ТМ КЗ Эксперт-Кабель:

ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5;

ВВГнг(А)-LS 5х35м;

ВВГнг(А)-LS 5х70мс.

Также следует отметить, что в феврале 2025 г. ЦМТУ Росстандарта провело выездную проверку кабельного завода ООО «КЗ "Эксперт-Кабель"». Результаты испытаний отобранных ЦМТУ Росстандарта образцов продукции в испытательном центре ОАО «ВНИИКП» также подтверждают соответствие требованиям качества и безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Итоги проверок, аудита и результаты технических испытаний являются подтверждением того, что руководством предприятия обеспечиваются все необходимые условия для выпускакачественной и безопасной продукции для широкого круга потребителей.

С учетом изложенного EL-Комитет НОПСМ рекомендует кабельную продукцию ТМ КЗ Эксперт-Кабель к приобретению и использованию.

Узнать подробную информацию о результатах мониторинга качества кабельной продукции, который проводится EL-Комитетом НОПСМ с 2021 года, можно на официальном сайте EL-Комитета НОПСМ в разделе «Мониторинг»: