Контрафактная кабельная продукция выявлена и изъята в Нижнем Новгороде

ООО «Калужский кабельный завод» стало известно о поступлении на рынок кабельно-проводниковой продукции, произведённой якобы на предприятии. Для подтверждения подлинности данной продукции сотрудники завода провели проверку путём приобретения образцов кабелей по адресу: г. Нижний Новгород, улица Гурьевская, дом 1А. Экспертиза показала, что приобретённая продукция не соответствует требованиям ГОСТ и произведена не на заводе ООО «ККЗ».

Кроме того, были выявлены факты незаконного использования товарного знака предприятия производителем контрафактной продукции. Эти обстоятельства послужили основанием для подачи заявления в правоохранительные органы. Полицейскими были проведены мероприятия по проверке торговой точки, где реализовывалась данная продукция, в результате которой всю продукцию с признаками контрафактности изъяли.

По итогам проверки факт подделки получил официальное подтверждение, включая установление размера материального ущерба, нанесённого заводу. Уголовное дело по данному факту было возбуждено 20 мая 2025 года по статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). В ходе дальнейшего расследования предполагается установить лиц, организовавших производство и распространение поддельной продукции, определить места её изготовления и складирования, выявить схемы вывода контрафакта на рынок.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.