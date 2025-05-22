На шахте «Глубокая» рудника «Скалистый» вскрыли первую залежь богатой руды

Первые метры обнаруженного в ходе геолого-разведочных работ рудного тела были вскрыты на отметке 1650. Это самые глубокие горизонты в Евразии. С начала мая на-гора поднято 2 300 т руды. В перспективе шахта будет давать до 2,2 млн т руды в год.

Шахта «Глубокая» рудника «Скалистый» — стратегический проект «Норникеля» и важный этап развития горнодобывающей отрасли всего региона. В октябре 2024 г. проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, что открыло новые горизонты для рудника «Скалистый» и компании в целом.

В России добыча руды на столь глубоких горизонтах больше нигде не ведется. Глубина стволов ВС-10 и СКС-1 более 2050 м. Цель проекта — поддержание выбывающих и развитие новых производственных мощностей минерально-сырьевой базы компании за счет вовлечения в отработку богатых и «медистых» руд северных флангов Октябрьского месторождения.

«В начале мая мы достигли рудного тела — и пошла попутная руда. Сейчас уже поднято на-гора 2 300 т руды, которую исследуют специальные подразделения «Норникеля», а после уточнения процентного содержания металлов ее направят на Талнахскую обогатительную фабрику или напрямую на НМЗ», — рассказал главный технолог по капитальному строительству рудника «Скалистый» Александр Романюк.

Шахта в процессе разработки, и еще многое необходимо сделать, чтобы наладить добычу руды в производственных масштабах. По словам Сергея Сыркина, руководителя дирекции по развитию рудника «Скалистый», помимо строительства этой шахты, предстоит большой комплекс работ по модернизации инфраструктуры не только под землей, но и на поверхности. В результате к 2033 г. добыча в шахте достигнет 2,2 млн т в год.

По предварительным данным, обнаруженных запасов полезных ископаемых хватит до 2050 г. Сегодня в шахте ведется доразведка.

Сергей Сыркин добавил, что уникальность шахты «Глубокая» не только в ее масштабах. В будущем здесь планируют внедрить автоматизированные современные технологии добычи полезных ископаемых. Это позволит вести производственный процесс с минимальным участием человека и максимально обезопасит работу людей под землей. В настоящее время в шахте трудятся 135 человек.

В шахте «Глубокая» используются и другие уникальные технологии. Впервые на рудниках Заполярного филиала «Норникеля» здесь будет использоваться донная разгрузка вагонеток с рудой, что, в свою очередь, увеличит производительность транспортировки руды на 15–20% по сравнению с применяемым круговым опрокидывателем.