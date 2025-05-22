Повышение экономической эффективности в производстве кабелей

Плюс
2 часа назад
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Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
RusCable.Ru
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Компания Bartell Machinery Systems L.L.C. (США) предлагает усовершенствованную систему скрутки жил кабеля (roll form strander system) – решение, которое призвано революционизировать процесс скрутки кабелей, отличающееся непревзойдённой эффективностью и экономией затрат.

За счёт объединения операции формирования рулонных профилей и двойной скрутки в единый непрерывный высокоско

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