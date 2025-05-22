Расширение ассортимента лестничных лотков LESTA — прямые секции длиной 6000 мм в продаже

IEK расширяет ассортимент прямых секций лестничных лотков серии LESTA. Для заказа доступны прямые секции кабельных лестниц длиной 6000 мм из стали толщиной 1,2 мм.

Линейка металлических лестничных лотков LESTA позволяет организовать прокладку кабельной трассы на объектах промышленного, коммерческого и гражданского строительства с высокими требованиями к нагрузке и стойкости к коррозии.

Преимущества лестничных лотков LESTA

Высокая безопасная рабочая нагрузка — лестничные лотки LESTA подходят для проектов со строгими техническими требованиями.

Широкий ассортимент аксессуаров позволяет разработать кабельную трассу любой сложности.

Надежное соединение лонжерона и перекладины методом клинчинга.

Ассортимент металлических лестничных лотков LESTA