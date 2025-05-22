Сергей Цивилев представил меры по развитию энергосистемы Дальнего Востока на «правительственном часе» в Госдуме

«Спрос на электрическую энергию на Дальнем Востоке растет намного более высокими темпами, чем в среднем по России», – заявил Сергей Цивилев в рамках «правительственного часа» по теме «Об актуальных вопросах социально-экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны Российской Федерации», прошедшего В Государственной Думе.



Министр отметил, что многолетнее недофинансирование сетевого хозяйства и генерации привело к необходимости пересмотра тарифной политики Дальнего Востока.

«Для решения этого вопроса необходимо сформировать несколько механизмов. Первый – продление дальневосточной надбавки, которая должна идти на строительство объектов генерации, сетей и повышение надежности энергосистемы», – указал Сергей Цивилев. Он также сообщил, что в 2025 году объем дальневосточной надбавки составляет 30,2 млрд рублей.

Министр подчеркнул, что для промышленных предприятий на Дальнем Востоке тарифы не должны повышаться более, чем в среднем по России, а для населения должна быть предусмотрена адресная поддержка.

«Мы обязаны поддерживать население, особенно его социально незащищенные слои, для которых необходимо предусмотреть адресную поддержку», – заявил Сергей Цивилев, отметив, что для некоторых потребителей существующий тариф может быть дополнительно снижен.

Министр также рассказал о Системе управления стоимостью при строительстве генерирующих мощностей, разрабатываемой Министерством энергетики, и предложил рассмотреть возможность введения особого режима регулирования для реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике.

В заключение Глава энергетического ведомства отметил, что Министерство готово представить детализированные предложения в Государственной Думе для скорейшего принятия соответствующих решений.