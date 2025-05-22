В Ульяновске появится крытый футбольный манеж за 348 млн рублей

Строительство объекта «Крытый футбольный манеж» запланировали в г. Ульяновске, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в конкурсе принимают до 6 июня.

Современный спортивный комплекс станет настоящим центром притяжения для спортсменов, тренеров и болельщиков, способствуя популяризации футбола и здорового образа жизни. Проект предусматривает строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием, отвечающим всем международным стандартам. Кроме того, в манеже будут оборудованы комфортные раздевалки, душевые, тренерские комнаты и медицинский кабинет, обеспечивая удобство и безопасность для всех участников тренировочного процесса. Стоимость строительства — 348 млн рублей из бюджета Ульяновской области. Срок выполнения работ — до 05.12.2025 года.