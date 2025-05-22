На Чепецком механическом заводе изготовлена первая продукция для инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона «Росатома» в г. Глазов, Удмуртская республика) изготовил уникальные бесшовные холоднодеформированные трубы из стали шестигранного сечения. Продукция предназначена для предприятия Топливного дивизиона – Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»), где трубы будут использоваться для производства имитационной и активной зон инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300 (в качестве комплектующих блоков отражателей, блоков защиты и блоков отражателей с устройством пассивной обратной связи).

Атомный энергоблок БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем – ключевой объект Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения, который строится в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв» на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома»). Помимо АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300, ОДЭК будет также включать объекты пристанционного ядерного топливного цикла - комплекс по производству смешанного уран-плутониевого нитридного топлива, а также модуль переработки облученного ядерного топлива.

Трубы шестигранного сечения изготовлены на ЧМЗ из стали ферритно-мартенситного класса. Такой сплав позволяет выдерживать высокую рабочую температуру 600℃, имеет высокие эксплуатационные и пластические свойства, что обеспечивает запас прочности и экономичности реактора.

Технология производства труб шестигранного сечения на Чепецком механическом заводе не имеет аналогов в России. Например, способ профилирования из круглой заготовки в шестигранную трубу – разработка специалистов завода, когда как в обычной практике шестигранные трубы получают методом проката.

ЧМЗ подтвердил соответствие технологии требованиям технических условий и нормативной документации. Опытная партия труб первого изготовленного типоразмера прошла приёмочные испытания. Всего для проекта «Прорыв» для обеспечения изготовления имитационной и активной зон энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 глазовское предприятие планирует производить не менее 6 типоразмеров шестигранных и круглых труб.

После того, как опытная партия труб пройдет технологические испытания в ПАО «НЗХК», в Новосибирске из них будут изготовлены комплектующие для блоков защиты и блоков отражателей, которые затем будут направлены в Северск для реактора БРЕСТ-ОД-300.

«Чепецкий механический завод причастен к историческому событию в мировой атомной энергетике. Сегодня мы приступили к изготовлению комплектующих для энергосистемы будущего. И это только начало большого пути. Впереди почти два десятилетия поставок уникальной продукции для новейших реакторных установок, поскольку на созданном участке по производству труб для проекта «Прорыв», Чепецкий механический завод также планирует изготовление круглых и шестигранных труб для реакторов БР-1200 и БН-1200М», - отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

Для производства труб для инновационного ректора «БРЕСТ-ОД-300» энергокомплекса «Прорыв» на ЧМЗ создан новый участок на площадях ранее законсервированного корпуса по производству йодидного циркония. Здание реконструировали, был проведен полный демонтаж старого оборудования и внутренних конструкций. Заново проложены новые инженерные коммуникации, укреплены строительные конструкции, проведены внутренние отделочные работы в соответствии с современными требованиями к производственным помещениям. Общая площадь нового участка составляет более 6 тыс. кв. метров. Здесь будут выполняться основные операции: от механической обработки заготовок на токарных станках, профилирования в шестигранные до проведения ультразвукового и инструментального контроля готовой продукции.

При проектировании технологии закладывали современные ресурсо- и природосберегающие решения. В частности, парк оборудования укомплектован установкой гидроабразивной очистки. В отличие от химической обработки труб, такой способ благоприятно сказывается на качестве продукции, уменьшении коррозии и позволит минимизировать объем побочных продуктов в процессе обработки. Система очистки функционирует в замкнутом режиме и позволяет использовать абразив с водой многократное количество циклов.

БРЕСТ-ОД-300 станет первой в мире реакторной установкой со свинцовым теплоносителем, в его архитектуре заложены принципы так называемой естественной безопасности. Эффективность реактора будет также обеспечена за счет использования инновационного СНУП-топлива. Оно полностью состоит из вторичных продуктов ядерного топливного цикла — обедненного урана и плутония. Таким образом, его производство и внедрение позволит многократно расширить ресурсную базу атомной энергетики, перерабатывать облученные ТВС для производства свежего топлива вместо хранения, а также радикально сократить образование радиоактивных отходов.

Реакторы на быстрых нейтронах

В реакторах на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики, используется около 1% урана, оставшиеся 99% направляются на временное хранение или утилизируются как радиоактивные отходы. Преимущество реакторов на быстрых нейтронах – способность эффективно использовать для производства энергии вторичные продукты топливного цикла (в частности, плутоний). При этом обладая высоким коэффициентом воспроизводства, «быстрые» реакторы могут производить больше потенциального топлива, чем потребляют, а также «дожигать» (то есть утилизировать с выработкой энергии) высокоактивные трансурановые элементы (актиниды).

Энергосистемы IV поколения

Согласно классификации, принятой МАГАТЭ, IV поколение ядерных энергетических систем предполагает применение различных технологий, которые объединены общим результатом – более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, энергоэффективностью, сокращением отработавшего ядерного топлива и т.п. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.