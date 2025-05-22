На трассе Дюртюли – Ачит завершается строительство моста через реку Малая Сарана

Продолжается строительство автомобильной дороги Дюртюли – Ачит, которая станет продолжением скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. В Пермском крае завершаются работы на самом большом искусственном сооружении второго этапа новой автомагистрали. Мост через реку Малую Сарану практически полностью готов.

В настоящее время на объекте завершены основные работы, сейчас строители заканчивают укрепление откосов конусов монолитным бетоном и установку системы транспортной безопасности.

Общая протяженность искусственного сооружения составляет 310 м, он состоит из четырех пролетов и опирается на пять опор, высота которых достигает 21 м.

При возведении пролетного строения была применена технология продольной надвижки, которая позволяет его монтировать без установки временных опор. Пролетное строение моста собиралось при помощи кранов на стапельной площадке прямо на берегу реки, затем конструкция надвигалась на опоры с использованием накаточных и тяговых устройств. Это позволило значительно сократить сроки производства работ за счет одновременного монтажа пролетного строения и возведения опор.

При строительстве пролетного строения было использовано 3,5 тыс. тонн металлоконструкций российского производства, около 7,4 тыс. кубометров железобетонных конструкций для фундаментов и опор. Кроме того, применено свыше 6,7 тыс. кв. м импортозамещенных битумных и битумно-полимерных материалов, оклеечной гидроизоляции. Также на мосту установлено 1,2 тыс. м отечественного барьерного ограждения. Работы на мосту велись в две смены, в пиковые периоды было задействовано до 200 человек.

На всех объектах Госкомпании «Автодор» особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения. На мосту через реку Малую Сарану предусмотрена установка 36 видеокамер для наблюдения за проезжей частью и подмостовым пространством. Также для своевременного информирования автомобилистов о дорожной ситуации сооружение будет оснащено системой громкоговорящего оповещения. Кроме того, планируется организация пункта управления транспортной безопасностью и устройство защитных ограждений опор.

Устойчивость и надежность этого моста обеспечены за счет строгого соблюдения технологий производства работ на каждом этапе строительства, а также применения качественных материалов.

Всего на втором этапе дороги Дюртюли – Ачит в Пермском крае находится 30 искусственных сооружений: 7 мостов, 10 экодуков тоннельного типа и 13 путепроводов.