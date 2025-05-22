Оборудование IEK GROUP в Храме Воскресения Христова

Управление инженерными системами Храма Воскресения Христова в Московской области обеспечивает система автоматизации и диспетчеризации IEK DIGITAL. Работа вентиляции, освещения, насосных станций и даже врат и купели координируется с общего пульта.

Храм располагается в Одинцовском районе Московской области. Его высота (по уровню креста главного купола) ― 96 м, площадь комплекса ― 11 тыс. кв. м, вместимость ― до 6 тыс. человек.

Задачей специалистов IEK DIGITAL было организовать эффективное управление системами жизнеобеспечения огромного комплекса. В их число входят индивидуальные тепловые пункты, которые регулируют температуру в здании, канализационные насосные станции, электро- и водоснабжение.

Созданное специально для храма решение обеспечивает автоматическое управление вентиляцией, тепловыми завесами, холодоснабжением, фрамугами и фанкойлами, контролирует работу канализационных затворов, жироуловителей. Дополнительно система управляет освещением, обогревом водостоков, сигнальными огнями, теплыми полами, системами снеготаяния. Мониторинг врат позволяет отслеживать состояние каждой створки, угол её открытия, а также давление в гидросистеме, управляющей их движением.

Монитор системы диспетчеризации наглядно отображает работу каждого участка. Интуитивно понятный интерфейс не требует дополнительного обучения операторов и облегчает им эксплуатацию оборудования.

Внедрение комплексного решения в Храме Воскресения Христова экономит до 25% ресурсов и сокращает время выполнения работ на обслуживание и управление системами жизнеобеспечения более чем в два раза.