Опубликован дайджест «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК» за I квартал 2025 года

Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили очередной выпуск ежеквартального дайджеста «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК», в котором представлено свыше ста новых разработок в области топливно-энергетического комплекса.

Сведения о технических новинках, пополнившие базу данных «Промышленные инновации», структурированы по отраслям: нефтегазовой, теплоэнергетической, электроэнергетической, угольной и возобновляемым источникам энергии. Также представлены аннотации нормативных документов и ГОСТов.

Среди перспективных технических решений в электроэнергетике выделяются разработки Иркутского национального исследовательского технического университета. Эксперты продемонстрировали способ регулирования компенсатора реактивной мощности, при использовании которого снижаются потери в электрической цепи и увеличивается качество электрической энергии. Интересна и методика прогнозирования нейросетью энергопотребления в Иркутской области, так как точный прогноз помогает обеспечить оптимальное распределение нагрузки между объектами энергосистемы.

Для нефтегазовой отрасли ОАО «Севернефтегазпром» разработал устройство контроля износа технологических трубопроводов, которое позволит осуществить высокоточные исследования скорости внутренней коррозии и абразивного износа трубопроводов. Оно может применяться на трубопроводах обвязки газовых скважин, подверженных абразивному износу ввиду наличия механических примесей (песка) в транспортируемой среде, а также на технологических трубопроводах, подверженных коррозионному воздействию. ООО «РН-Юганскнефтегаз» предложил новый способ гидродинамического исследования пластов. В результате его применения повысится информативность трассерных исследований и сократится время их проведения, снизится обводненность добывающих скважин, возрастет эффективность вытеснения нефти, будет поддержано пластовое давление.

В области возобновляемых источников энергии Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина представил энергоустановку, работающую на перепадах температур в разных средах. Специалисты предложили несколько вариантов преобразования низкопотенциального тепла в механическую или электрическую энергию. Данная энергоустановка не использует сжигание органических топлив, а ее конструкция состоит из унифицированных узлов и может быть рекомендована для внедрения на территориях, отличающихся холодным резко континентальным климатом.

Перспективные научно-технические разработки для ТЭК_I кв. 2025 года 1.76 MB pdf