Правительство выделило более 5 млрд рублей на обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры в новых регионах

Из резервного фонда кабмина будет направлено свыше 5 млрд рублей на закупку электрооборудования для формирования аварийного резерва в новых регионах. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью выделенных средств будет закуплено около сотни трансформаторов и мобильных модульных подстанций, необходимых для стабильной работы объектов электроэнергетики на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это позволит быстро восстанавливать подачу электричества в случае возникновения непредвиденной ситуации и в целом улучшит качество электроснабжения для людей и предприятий.

«Такой оперативный резерв, готовый к немедленному использованию, способствует повышению надёжности всего сетевого хозяйства новых регионов, помогает развитию социальной сферы и экономики этих российских субъектов, их интеграции в единое пространство страны», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 22 мая.

Работа по формированию аварийного запаса электрооборудования ведётся в рамках программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которая была утверждена Правительством в апреле 2023 года.