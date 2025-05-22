«Росатом» расширяет присутствие на рынке аддитивных технологий благодаря партнерству с RangeVision

Топливный дивизион «Росатома» и RangeVision (бренд ведущего российский производителя 3D-сканеров – ООО «РВ») – объявляют о создании технологического партнерства в целях формирования комплексного продуктового предложения на рынке аддитивных технологий. В рамках стратегического партнерства стороны намерены обеспечить ускоренное внедрение технологий 3D-сканирования в атомной отрасли, а также объединить усилия для совместного продвижения комплексного решения на российском рынке и за рубежом.

«Мы видим высокую потребность российских производителей в комплектующих для импортозамещения, которую возможно реализовать благодаря методу обратного проектирования с помощью 3D-сканирования. А 3D-принтер дает возможность получить новое изделие на замену вышедшему из строя буквально здесь и сейчас, без простоя производственных мощностей и убытков, которые неизбежно за этим следуют. Мы ожидаем, что наше партнерство поможет ускорить внедрение аддитивных технологий повсеместно в российской промышленности, что благоприятно повлияет на укрепление национального технологического суверенитета и независимости от импорта комплектующих», — отметил директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.

«Партнерство с «Росатомом» открывает для нас новые возможности и горизонты: ускорение развития и ввода в эксплуатацию новых продуктов, возвращение на международные рынки, привлечение крупных российских заказчиков, усиление R&D-команды. Инвестиции дают нам ресурсы для реализации амбициозных идей и планов, позволяют двигаться вперед с еще большей скоростью», – прокомментировал основатель RangeVision Юрий Чайкин.

Опыт команды разработчиков RangeVision позволит создавать специализированные решения, необходимые для предприятий атомной отрасли. Топливный дивизион «Росатома» обеспечит внедрение современных методов контроля и технологий 3D-сканирования на предприятиях машиностроительного, топливного, электроэнергетического и других дивизионов. Уже в ближайшие годы планируется разработка новой линейки высокоточных сканеров, адаптированных к специфическим требованиям атомной промышленности и учитывающих повышенные требования к безопасности и надежности. Это позволит значительно ускорить процессы контроля качества, ремонта и импортозамещения оборудования на предприятиях атомной отрасли.

3D-сканер — это устройство, которое оцифровывает поверхность объекта и создает его трехмерную модель. Технология позволяет создавать цифровую копию физического объекта любой конфигурации и степени сложности. В свою очередь, 3D-принтеры позволяют изготовить изделие любой формы при наличии цифровой модели. В настоящее время в «Росатоме» создана полная цепочка производства продукции и услуг для 3D-печати, включая 3D-принтеры, программное обеспечение, материалы для 3D-печати, развивается региональная сеть аддитивных технологий общего доступа. 3D-сканеры RangeVision станут завершающим звеном в формировании комплексных услуг в области реверс-инжиниринга.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

Бизнес-направление «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» объединяет полный цикл производства от разработки 3D-принтеров и комплектующих до специальных порошков, программного обеспечения, производства материалов для печати и обучения. Компания обеспечивает российские производственные предприятия стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства. 3D-сканирование – важный этап в процессе аддитивного производства: от построения трехмерной модели до контроля геометрии готового изделия при помощи 3D-печати. https://rosat.tvel.ru/

ООО «РВ» стояло у истоков развития 3D-технологий в России и является признанным лидером в разработке и производстве отечественных систем трехмерного сканирования. За 15 лет работы на рынке создан модельный ряд устройств RangeVision, включающий как доступные решения для образования и хобби, так и профессиональные метрологические сканеры, которые успешно применяются для решения задач обратного проектирования, цифровой метрологии, контроля геометрии изделий и промышленного дизайна.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. «Росатом» и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.