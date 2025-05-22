«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения городского округа Химки

Энергетики филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» провели работы по реконструкции воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ. Специалисты смонтировали 18 мультикамерных разрядников, 3 комплекта индикаторов повреждения воздушных ЛЭП и разъединитель. Также специалисты Химкинского РЭС ввели в эксплуатацию ЛЭП «Владычинский», проложенную между распределительными подстанциями. Реализованные мероприятия повысят надежность электроснабжения потребителей городского округа Химки.

В этом году компания «Россети Московский регион» в рамках ремонтной программы в населенных пунктах городского округа Химки отремонтирует 11 трансформаторных подстанций, более 5 км воздушных линий 0,4-10 кВ и более 10 км воздушных линий 35-220 кВ, а также заменят 166 опор 0,4-10 кВ. Будет осуществлена расчистка более 55 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы имеет приоритетное значение для энергетиков. Ключевая цель реализации программы – подготовка к ОЗП 2025/2026 г. и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.