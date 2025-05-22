В Мариуполе дорожные работы выполнены на 90%

В Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены дорожные работы по программе этого года на 90%. Специалисты практически полностью уложили новый асфальтобетон на всех 26 улицах. В общей сложности к нормативам привели почти 36 км.



Сейчас работы продолжаются на улицах Семафорная, Новосибирская, Казанцева, Фрунзе и Варганова. Параллельно на всех объектах ведется монтаж 49,5 км линий наружного освещения – благодаря этому дороги будут комфортными и безопасными как днем, так и ночью.



Всего же на сегодняшний день на отремонтированных улицах специалисты устроили 63 км бортового камня, установили 34 автобусные остановки, 1,5 тыс. дорожных знаков и нанесли почти 20 км разметки термопластиком.



Напомним, что многие объекты из программы работ социально значимы. Рядом с ними расположены школы и городская больница. Ввести все объекты в эксплуатацию планируют до конца лета этого года.