В Мариуполе дорожные работы выполнены на 90%

22 мая 2025, 14:44
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Автодор
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В Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены дорожные работы по программе этого года на 90%. Специалисты практически полностью уложили новый асфальтобетон на всех 26 улицах. В общей сложности к нормативам привели почти 36 км.

Сейчас работы продолжаются на улицах Семафорная, Новосибирская, Казанцева, Фрунзе и Варганова.  Параллельно на всех объектах ведется монтаж 49,5 км линий наружного освещения – благодаря этому дороги будут комфортными и безопасными как днем, так и ночью.

Всего же на сегодняшний день на отремонтированных улицах специалисты устроили 63 км бортового камня, установили 34 автобусные остановки, 1,5 тыс. дорожных знаков и нанесли почти 20 км разметки термопластиком.

Напомним, что многие объекты из программы работ социально значимы. Рядом с ними расположены школы и городская больница. Ввести все объекты в эксплуатацию планируют до конца лета этого года.

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