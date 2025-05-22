В Нижнем Новгороде дан старт проходке второго тоннеля при продлении Автозаводской линии метро

В Нижнем Новгороде дан старт проходке второго тоннеля при продлении Автозаводской линии метрополитена на участке от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы». Проект реализуется в рамках социально-экономической инициативы Правительства России «Инфраструктурное меню», направленной на развитие транспортной инфраструктуры и улучшение комфорта граждан в российских городах.

«Метрополитен – один из удобных и надёжных видов общественного транспорта для крупных современных городов. Метро не просто разгружает улицы от пробок, но и кардинально меняет качество городской среды – делает передвижение быстрым и комфортным для миллионов людей, стимулирует развитие новых районов, повышает инвестиционную привлекательность территорий. В России подземка развивается в разных регионах. Так, в Нижнем Новгороде на средства инфраструктурных бюджетных кредитов строят две новые станции для продления Автозаводской линии метро. Прогнозируется, что ими будут пользоваться порядка 12,5 миллиона человек в год. Метростроители уже завершили проходку правого тоннеля от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы» и приступили к проходке левого. Крайне важно сейчас не сбавлять набранный темп и завершить этот значимый транспортный проект для жителей и гостей города», – отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что на «Площади Свободы» выходы из вестибюлей расположат около Оперного театра и сквера, где установлен памятник героям и жертвам революции 1905 года. Выходы из метро на «Сенной» запроектированы возле канатной дороги, на улицы Сеченова, Большую Печёрскую, Родионова и к Заводу им. Петровского.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что метростроевцы в данный момент набрали нужный темп горных работ.

«За последний месяц провели большой комплекс работ – от демонтажа оборудования из готового правого тоннеля до полной сборки щита на «Сенной» для проходки нового тоннеля. Продление метро в историческую часть Нижнего Новгорода – это стратегический шаг в части улучшения транспортной инфраструктуры города-миллионника. На Сенной площади будет создан инфраструктурный кластер с транспортно-пересадочным узлом. Текущие временные неудобства обеспечат в будущем - и надолго! - комфорт для жителей и гостей города», – сказал Глеб Никитин.

Проходку первого перегонного тоннеля завершили в Нижнем Новгороде в феврале этого года. 80-метровый тоннелепроходческий комплекс был разобран в демонтажной камере и перевезён обратно в стартовый котлован на «Сенной». На глубине от 13 до 25 м предстоит уложить 1 072 кольца высокоточной обделки в условиях сложных грунтов.

«Сегодня мы дали старт второму перегонному тоннелю. 1,5 километра предстоит пройти щиту «Владимир», который уже успешно себя зарекомендовал и показал высокое качество выполненных работ. Готов правый перегонный тоннель, приступаем к устройству левого, и это завершит строительство перегонных тоннелей того пути, по которому будут двигаться вагоны метро от станции «Сенная» до станции «Площадь Свободы». Благодарю еще раз метростроевцев за качественную работу, желаю им успешной проходки, не терять темпы!» - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Работы по продлению Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде за станцию «Горьковская» протяженностью 3,2 км ведет группа компаний «Моспроект-3».

«Приступили к выполнению второй трети объема тоннелепроходческих работ в рамках проекта продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. До окончания работ тоннелепроходка будет вестись согласно графику в круглосуточном режиме – для метростроителей это самый важный и ответственный этап строительства», - рассказал генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Константин Матвеев.

Помимо Автозаводской линии в Нижнем Новгороде, также по программе ИБК, оператором которой выступает Фонд развития территорий, реализуется проект продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена – строительство новой станции «Сормовская».