КРДВ Амурская и БАГК подписали соглашение о создании производства титановых электродов на ТОР «Амурская»

В рамках российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» КРДВ Амурская (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) и АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация (БАГК) заключили соглашение о сотрудничестве при создании производства электродов из титана. Новый завод планируется построить на площадке «Ровное» территории опережающего развития (ТОР) «Амурская».

«БАГК уже доказала свою эффективность как резидент ТОР «Амурская». Новый проект по производству титановых электродов является развитием проекта по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов, успешно введенного в работу при поддержке режима ТОР. Новый проект сможет создать добавленную стоимость при переработке местного сырья, заместить импорт и сформировать новую компетенцию в сфере высокотехнологичных материалов. Особенно важно, что это полностью интегрированное производство - от добычи сырья до выпуска готовой продукции», - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

Председатель совета директоров БАГК Альберт Джуссоев отметил:

«Опыт работы на ТОР «Амурская» позволил компании глубоко изучить потенциал региона и с уверенностью планировать новые проекты. Для производства электродов мы будем применять ильменит высокого качества. Продукция будет применяться на всех значимых и основных строительных проектах, на заводах Амурской области. В планах - обеспечить качественными электродами весь Дальний Восток».

По словам директора КРДВ Амурская Ирины Волковой, новый проект БАГК получит необходимые меры государственной поддержки в рамках режима ТОР.

«Мы обеспечим проекту комплексную поддержку: от помощи в получении статуса резидента и обеспечения налоговых льгот до обеспечения инфраструктурой. Мы работаем, чтобы каждый резидент получал персональное сопровождение на всех этапах реализации проекта, и приложим все усилия, чтобы производство электродов компании БАГК стало новым этапом в развитии промышленного потенциала региона», - сказала Ирина Волкова.

На ТОР «Амурская» деятельность осуществляют 53 резидента, бизнес вкладывает 2,4 трлн руб., фактически в проекты резиденты уже вложили 1,8 трлн руб., создается 18532 рабочих места, 11492 рабочих места уже создано. 20 проектов резидентов введены в эксплуатацию.

Российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» проходит в двух городах - Благовещенске и Хэйхэ, является выездной площадкой Восточного экономического форума. Главная тема «АмурЭкспо» - укрепления межгосударственного сотрудничества в интересах глобальной и региональной экономики. На Форуме Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представляет российским и иностранным инвесторам преференциальные режимы и меры господдержки, в рамках открытого диалога с бизнесом и властью обсуждает необходимые инициативы по донастройке льготных условий реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Форум проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития России, МИД России, Министерства сельского хозяйства России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, других органов федеральной власти и институтов развития.

Организаторы АЭФ — Правительство Амурской области, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, Фонд Росконгресс.

Операторы форума — Фонд Росконгресс и Центр развития территорий Амурской области.

БАГК является одним из официальных партнеров «АмурЭкспо».