Консорциум «Энергетика будущего» подготовил четвертый выпуск электронного информационно-аналитического бюллетеня

В новом выпуске бюллетеня представлены перспективные научно-технические разработки в сфере энергетики.

Эксперты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и НИУ «МЭИ» знакомят читателей с исследованием возможности получения топлива для реактивных двигателей ТС-1 без вовлечения противоизносной присадки, разработкой силового электронного устройства управления для обеспечения работы сверхпроводящего индуктивного накопителя энергии (СПИН) в электроэнергетической системе и многими другими.

Особое внимание в бюллетене уделено технологической независимости России, а также вопросам контроля и регулирования в энергетической сфере. В исследованиях, подготовленных специалистами РЭУ им. Г.В. Плеханова, сделан акцент на инновационных подходах и эффективных решениях. Международно-правовые аспекты освещены представителями МГИМО МИД России в материале об основах сотрудничества государств-членов ЕАЭС в области возобновляемых источников энергии.

Эксперты РЭА Минэнерго России подготовили обзор нормативно-правовых документов по изменению законодательства и стандартизации в ТЭК с упором на реализацию экологической политики в энергетике и смежных отраслях.

Скачать новый и предыдущие выпуски бюллетеня можно бесплатно на сайте консорциума.