Обработка поверхности проволоки путём механического удаления окалины и очистки щётками

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Компания OM Frigerio, которую в Северной Америке представляет компания HOWAR Equipment Inc., предлагает экономичный способ очистки проволоки перед процессом волочения, требующий меньший объём технического обслуживания, чем химическое травление кислотой.

Поверхности проволоки подвержены окислению различной степени в зависимости от окружающей среды и способа хранения. Компания O

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