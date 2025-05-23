Обработка поверхности проволоки путём механического удаления окалины и очистки щётками
Плюс
2 часа назад
169
Время чтения ≈ 4 минуты
Компания OM Frigerio, которую в Северной Америке представляет компания HOWAR Equipment Inc., предлагает экономичный способ очистки проволоки перед процессом волочения, требующий меньший объём технического обслуживания, чем химическое травление кислотой.
Поверхности проволоки подвержены окислению различной степени в зависимости от окружающей среды и способа хранения. Компания O...
Данный материал доступен только подписчикам Плюс
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.