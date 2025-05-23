Общая готовность участка реконструкции трассы А-370 «Уссури» в Приморском крае составляет 70%

В рамках рабочего визита в Приморский край первый заместитель Министра транспорта Валентин Иванов посетил объект реконструкции с 687-го по 703-й км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в Надеждинском районе Приморского края.

В настоящее время на объекте протяженностью 15 километров продолжается возведение двух транспортных развязок и укладка асфальтобетонного покрытия. Также начались работы по устройству фундамента под шумозащитные экраны, общая длина которых составит около 2 километров.

На сегодняшний день открыто движение по новым мостам через реки Поповка и Перевозная. Кроме того, обеспечен более комфортный подъезд к селу Кипарисово: водители, двигающиеся со стороны Уссурийска, теперь могут проехать под путепроводом через Транссиб. Также на второй транспортной развязке приступили к монтажу металлического барьерного ограждения и опор освещения – движение здесь планируется запустить до конца июня.

Валентин Иванов в ходе осмотра обратил внимание на то, что в период летних отпусков трасса А-370 «Уссури» пользуется большой востребованностью у автомобилистов, поскольку через нее пролегают основные маршруты к морскому побережью.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать сезонный рост интенсивности движения транспорта и организовать процесс работ так, чтобы неудобства для пользователей федеральной автомобильной дороги были минимальными. Одновременно с этим Валентин Иванов призвал уделить пристальное внимание обеспечению безопасного проезда по участку, особенно в тех местах, где ведутся активные работы.

Ввести объект в эксплуатацию планируется осенью текущего года. В рамках проекта данный отрезок пути приведут в соответствие с действующими нормативными требованиями для дорог IВ технической категории, где встречные потоки разделит осевое барьерное ограждение.