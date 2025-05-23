От моста: путепроводы и подземный переход на Ленинском проспекте ускорят выезд на Северный обход Воронежа

Ленинский проспект – главная автомобильная ось левобережной части Воронежа. Пересекаясь с другими магистралями, он формирует важный транспортный узел с выходом на федеральную дорожную сеть. Проект реконструкции одной из таких развязок получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Участок предстоящих дорожных работ расположен от выезда с Северного мостового перехода через Воронежское водохранилище по улице Остужева до примыкания к транспортной развязке на Северном обходе города Воронежа. Общая строительная длина реконструкции составит 1520 м. На этом участке автодорога шириной от 4 до 6 полос имеет категорию магистральной улицы общегородского значения 1-го класса с расчетной скоростью 70 км/ч.

«Пересечение Ленинского проспекта с улицей Остужева и железной дорогой предполагается по двум параллельно стоящим эстакадам. Для безопасности пешеходов планируется сооружение подземного перехода», - рассказал главный эксперт проекта Максим Котов.

Кроме того, проект включает обустройство ливневой канализации и очистных сооружений, пункта управления обеспечения транспортной безопасности, установку шумозащитных экранов общей длиной 2084,2 м и наружного электроосвещения на протяжении 8030 м.

Заказчик – МКУ городского округа город Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Генеральный проектировщик – АО Производственное объединение «Возрождение».