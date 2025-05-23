Подъёмник на горнолыжной трассе курорта «Арсеньев» запустят в тестовом режиме

Масштабная стройка горнолыжного круглогодичного семейного курорта в приморском Арсеньеве продолжает набирать обороты. Возведение объекта проверил Губернатор Олег Кожемяко.

Сейчас на стройке трудятся более 140 рабочих и более 20 единиц техники. Завершается монтаж воздуховодов и водопровода высокого давления, системы оснеживания трасс, на трассе Е1 монтируется система освещения, ведутся работы по нижнему подъёмнику. Общая длина трасс составит 12 километров.

Протяжённость скоростной канатной дороги «Д» – 1570 метров, на ней 93 шестиместных кресла. Она уже смонтирована, включая установку самых современных распашных горнолыжных турникетов. Протяжённость скоростной канатной дороги «Е» – 1522 метра. На «Е» 86 шестиместных кресел.

Глава региона Олег Кожемяко отметил, что, несмотря на задержки, на стройку доставлено нужное оборудование, что является основным при реализации данного проекта.

«Сделано главное – несмотря на задержки, получено все необходимое импортное оборудование. Это канатная дорога, кресла. Верхний подъёмник в тестовом режиме запускается, сейчас приедут специалисты и начнётся тестирование. В целом проект двигается, работы ведутся в графике, сейчас, с получением оборудования, они будут ускорены. Надеемся, в эту зиму трасса заработает», – обозначил Губернатор.

Напомним, круглогодичный горнолыжный курорт «Арсеньев» – самый большой социальный проект на территории региона, реализуемый компанией «Приморье СпортОтельИнвест». Его стоимость – 9,6 миллиарда рублей. Масштабный объект будет включать в себя водно-оздоровительный комплекс с крытым и открытым бассейнами, отели на 250 номеров стартовой ёмкости, комплекс апартаментов, сервисно-туристический центр, рестораны, террасы, автопарковки, благоустроенную территорию. Концессионное соглашение о создании горнолыжного курорта «Арсеньев» заключили на ВЭФ-2022. Проект реализуется по решению президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина и при поддержке в виде президентской субсидии от Минвостокразвития России.

Отметим, в эти дни Губернатор Приморского края Олег Кожемяко работает в северных районах Приморья, посещает социальные объекты и градообразующие предприятия.