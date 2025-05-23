Сотрудничество АО «Контактор» с Нижневартовским государственным университетом

АО «Контактор» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет» (ФГБОУ ВО «НВГУ») заключили соглашение о сотрудничестве.



Подписанное соглашение положит основу для налаживания и укрепления связей между предприятием и вузом, который готовит высококвалифицированные кадры. А следовательно, приведет к взаимовыгодному сотрудничеству в научно-практической и учебной/образовательной сферах. Планируются совместные научные исследования в области электротехники, проведение семинаров, круглых столов и других мероприятий.