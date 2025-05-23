Строительство ГОКа на Колмозерском месторождении лития начнется в 2026 году

"Полярный литий" (совместное предприятие "Норникеля" и Росатома) начнет строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на Колмозерском месторождении лития в Мурманской области в середине 2026 года, рассчитывает запустить его в 2028 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах конференции Сколтеха "Фронтиры прогресса" генеральный директор "Полярного лития" Игорь Демидов.

"В середине 2026 года. Ближайшие сроки запуска мы ставим 2028 год. Это будет поэтапный ввод как минимум двух объектов: карьера и первой очереди обогатительной фабрики ", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках начала строительства комбината.

Он также добавил, что сейчас идет разработка проектной документации по обогатительной фабрике, объектам инфраструктуры и карьеру.

Кроме того, "Полярный литий" рассматривает вариант использования альтернативных источников энергетики для проекта, это может быть ветрогенерация, уточнил Демидов.

"Есть профильные подрядчики, а также в периметре "Росатома" есть профильное подразделение "Новавинд", которое как раз специализируется на строительстве объектов ветроэнергетики. Если они победят на тендере и мы выберем их, то это будет работа нашей родственной компании", - добавил он, отвечая на вопрос, как может быть реализовано строительство такой генерации.

По словам Демидова, конкуренция на поставку такого типа оборудования и строительство таких объектов есть, а компания будет выбирать оптимальный вариант, с наименьшим тарифом за электроэнергию для минимизации своих операционных затрат.