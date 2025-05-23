В 2025 году будет построено и реконструировано более 300 дорожных объектов

В регионах страны продолжаются масштабные работы по строительству и реконструкции участков региональной и местной дорожной сети, а также искусственных сооружений. До конца 2025 года по всем региональным программам с федеральным финансированием запланирован ввод в эксплуатацию более 300 таких объектов, в том числе благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» введут более 100 участков дорог, мостов и путепроводов.

«Благодаря строительству и реконструкции дорожных объектов решаются важнейшие задачи по модернизации дорожной сети страны и региональному развитию. Новые и обновленные дороги и мосты помогают соединить отдаленные населенные пункты с областными центрами, сокращают время в пути, совершенствуют логистику. Для достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году планируем ввести в эксплуатацию более 300 региональных и местных объектов строительства и реконструкции общей протяженностью более 1,1 тыс. км. Это транспортные развязки, участки магистральных улиц, мосты и путепроводы», – рассказал Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Многие масштабные проекты реализуются в течение нескольких дорожно-строительных сезонов.

«На сегодняшний день в российских регионах работы по строительству и реконструкции выполняются более чем на 260 дорожных объектах, запланированных к вводу в этом году. В процессе строительно-монтажных работ подрядные организации используют лучшие инженерные решения и новейшие материалы. Профессионализм дорожников и мостостроителей, грамотная организация производственного процесса позволяют сдавать масштабные капиталоемкие объекты с неизменным сохранением качества и соблюдением запланированных сроков работ», – сообщил Министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Немаловажный фактор, напрямую влияющий на успешную реализацию крупных объектов, – бесперебойное финансирование.

«Благодаря поддержке Президента и Правительства нашей страны на дорожную деятельность выделяется беспрецедентное финансирование. Только в этом году на мероприятия по строительству и реконструкции в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» предусмотрено порядка 150 млрд руб., из которых свыше 84 млрд руб. – средства федерального бюджета. Это позволит ускоренными темпами проводить работы на ключевых объектах дорожной инфраструктуры», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Среди крупнейших объектов 2025 года – строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Московской области. Проект включает в себя возведение 45-километровой трассы, а также 64 искусственных сооружений: 11 транспортных развязок, 27 путепроводов и 10 мостов. В их числе – мост через Москву-реку протяженностью 600 пог. м.

Строительно-монтажные работы стартовали в 2022 году, объект реализуется поэтапно в рамках концессионного соглашения с участием федерального и регионального бюджетов, а также средств инвесторов. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 49,6%.

Трасса обеспечит прямой доступ к населенным пунктам в округах Люберцы, Лыткарино, Ленинский, Раменский, а также к международным аэропортам Домодедово и Жуковский, на треть разгрузит восточную часть МКАД. А ее интеграция с дорожным каркасом Москвы (Юго-Восточной и Северо-Восточной хордами) обеспечит прямую связь с международными транспортными коридорами «Север – Юг» и «Запад – Восток», а также съездом на М-12 «Восток».

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре возводят второй мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута. Его строительная готовность составляет 70,9%.

Это масштабный инфраструктурный проект, который предусматривает возведение восьми искусственных сооружений: четырехполосного моста через реку Обь протяженностью порядка 1,8 тыс. пог. м, трех путепроводов и еще четырех мостов, а также 43 км автодорог.

Планируется, что новый мостовой переход обеспечит проезд около 13 тыс. автомобилей в сутки, позволит перераспределить транспортные потоки в обход города, а также возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Сургут – Салехард и Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Томск.

По контракту ввод объекта должен быть в 2026 году. Однако полностью завершить работы планируется ориентировочно в четвертом квартале 2025 года – с опережением графика.

Сразу два дорожных объекта строится в Республике Алтай. В Майминском районе региона возводится мост через реку Катунь. Длина нового искусственного сооружения составит 280 пог. м, общая протяженность вместе с подъездными путями – около 1,6 км. Строительная готовность искусственного сооружения составляет более 60%. Объект соединит регион с Алтайским краем и обеспечит транспортную доступность села Подгорного. Контрактный срок сдачи – 2027 год, однако строители планируют закончить работы раньше – в 2026 году.

А в Чемальском районе идет строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак – Каракол. Ранее было введено в эксплуатацию 5,3 км трассы. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется возвести еще 10 км. Дорога ведет к группе из семи живописных горных озер на севере Алтайских гор. Они расположены на западном склоне хребта Иолго, водораздела рек Бия и Катунь у подножия перевала Багаташ. Здесь берет начало речка Тура – приток реки Каракол. Однако сегодня к туристическому кластеру можно добраться только на высокопроходимом транспорте, в том числе на не приспособленных для путешествий ГАЗ-66.

При этом главная транспортная артерия Р-256 «Чуйский тракт» в активный туристический сезон с мая по сентябрь испытывает колоссальную нагрузку из-за возрастающего автомобильного трафика. Строительство дороги Урлу-Аспак – Каракол позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузить федеральную трассу и обеспечить безопасный подъезд к Каракольским озерам.