В ЛНР инвестор намерен вложить более 2 млрд рублей в создание индустриальных парков

Более 2 млрд рублей планирует вложить инвестор в создание двух индустриальных парков в Алчевске и Стаханове ЛНР. Соответствующее соглашение подписано с региональным министерством промышленности и торговли. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Министр промышленности и торговли ЛНР Владислав Варшавский и генеральный директор ООО "Управляющая компания "Инграндстандарт" Денис Беликов подписали соглашение о намерении по созданию индустриального парка "Металлург" в Алчевске. <…> На первом этапе планируется привлечение внебюджетных инвестиций более чем на 1 млрд рублей, застройка около 6 га территории и размещение более пяти резидентов. Это предприятия, специализирующиеся в отраслях, способных интегрироваться в существующие цепочки производства", - говорится в сообщении.

Основные направления индустриального парка включат металлообработку, машиностроение, производство строительных материалов и выпуск изделий из композитных материалов. "Производство востребованных товаров внутри региона снизит зависимость от внешних поставок", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга ЛНР Владислава Варшавского.

Еще более 1 млрд рублей планирует привлечь инвестор на создание индустриального парка в Стаханове.

В рамках XVI международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" глава правительства ЛНР Егор Ковальчук сообщал ТАСС, что парки будут создаваться на базе промышленных площадок крупных промпредприятий. Они обеспечены всеми необходимыми ресурсами - есть железнодорожные пути, инфраструктура, электроэнергия, газ. Планируется, что на базе одного из парков будет налажено производство электроники, приборостроения, в том числе и разработка беспилотных летательных систем.