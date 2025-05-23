В Томске запустили первое производство российского электролита

В рамках Всероссийского форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей U-NOVUS – 2025, который проходит в эти дни в Томске, прошел запуск установки по получению российского органического электролита для суперконденсаторов — источников кратковременных и мощных импульсов энергии.

Установка разработана специалистами Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) при Томском государственном университете — одном из пяти участников большого проекта по созданию российских суперконденсаторов на базе компании «Элеконд» в Удмуртии.

Для торжественного запуска производства на площадке томского ИХТЦ собрались участники проекта из Тамбова, Москвы, Удмуртии, Архангельска, а также заинтересованные в производстве суперконденсаторов промышленные партнеры из разных городов страны.

— Суперконденсаторы - это химические источники тока, близкие к аккумуляторам — запасающие энергию, но обладающие свойствами очень быстро эту энергию отдавать. Они используются для пусковых устройств стартеров в автомобилях, крупной техники, авиационной техники, локомотивах и так далее. Сразу после запуска, установка выйдет в режим первых наработок электролита. За один производственный цикл она может синтезировать 6,5 килограммов продукции, — рассказал директор Инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев.

Производство российского электролита для создания отечественных суперконденсаторов расширяет возможности России в традиционной и альтернативной энергетике, электронных устройствах и транспортной энергетике, в частности при производстве мощных аккумуляторных систем. Проект по производству электролитов Томске стал возможен благодаря поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ).

— Запуск опытно-промышленной установки на базе Центра малотоннажной химии ТГУ — это важное событие. Мы видим позитивный опыт разработки масштабируемой технологии получения ключевых компонентов для производства суперконденсаторов с уникальными характеристиками. Отмечу, что в проекте использованы отечественные инновационные материалы, — сказал генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн. — Томский государственный университет обладает широкими компетенциями необходимыми для реализации перспективных проектов. Надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества в сферах малотоннажной химии, спецматериалов, перспективной электроники.

Ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский подчеркнул, что развитие производств в малотоннажной химии — одна из ключевых задач для вуза.

— Промышленность формулирует актуальные запросы, а университет находит ответы и внедряет их в Томской области. Это превращает регион в испытательный полигон для передовых технологических решений. Синергия науки и производства создает устойчивую модель развития, где теория сразу воплощается в практику. А значит, страна получает не только идеи, но и реальные инструменты для технологического рывка, — прокомментировал Эдуард Галажинский.

Напомним, Инжиниринговый химико-технологический центр в этом году запустит на территории промышленного парка Томской области 12 химических производств для микроэлектроники. Многие из этих разработок находятся в высокой степени технологической готовности: это конвертер озона и генератор кислорода для авиаотрасли, производство особо чистого бромистого водорода и тетракис(диметиламино)титана для микроэлектроники, бета-пропиолактон – инактиватор вируса для производства вакцин и другие.

Для справки: «Инжиниринговый химико-технологический центр» (ООО «ИХТЦ») создан на базе ТГУ и специализируется на масштабировании научных разработок и решении производственных задач с применением наукоемких технологий. В активе ИХТЦ три производственные площадки и сотни реализованных проектов, направленных на развитие химической отрасли России и импортозамещение. Всего за время существования компании выполнено более 600 НИОКР и организовано более 30 производств в разных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Компания является одним из разработчиков стратегии развития химической промышленности в России до 2035 года.