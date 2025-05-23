В июне начнется монтаж канатов через реку Амур для канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ

Также стартует установка электродвигателя для запуска шкифов – колес, которые приведут канаты в движение.

Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур – единственная в мире трансграничная канатная дорога. Проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР от 2015 года. Сама канатная дорога представляет из себя две независимые линии с двумя кабинами вместимостью до 110 человек каждая. Общая протяженность канатной дороги – 976,28 метра. Пропускная способность двух линий – до 1780 пассажиров в час, или 6800 человек в сутки, или 2,5 млн человек в год в каждом направлении. Ожидается, что время в дороге между городами составит 2,5 минуты.

Кроме того, на российской стороне возводится терминал, где разместятся залы пункта пропуска через границу РФ, торговые площади, фуд-холл и зоны отдыха, а также арт-пространства как внутри терминала, так и под открытым небом – на каскадных террасах и смотровых площадках.

Бюджет проекта составляет 13,2 млрд рублей.

Канатная дорога

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году. В декабре 2024 года была полностью смонтирована линейная опора канатной дороги высотой 64 метра, возведен корпус четырехэтажного комплекса и на тот момент подрядчик готовился к монтажу фасада. Внутри к установке собственного оборудования приступили контрольно-надзорные ведомства, которые будут курировать международное сообщение. Общая готовность объекта на тот момент достигла 50%. Поэтому строительство продолжается и находится в очень активной фазе.

Монтаж канатов будет выполняться китайскими подрядчиками с привлечением экспертов АРПИ. Ожидается, что он продлится 4 месяца.

«В результате будут натянуты максимально толстые канаты весом 30 тонн каждый, прочность которых должна выдержать не имеющую аналогов в России по количеству пассажиров кабину – на 110 человек», – пояснила операционный директор ООО «Агентство развития проектных инициатив» (входит в ГК «РЕГИОН») Екатерина Кузьмина.

Поставка кабин и необходимого для их работы программного обеспечения из Китая ожидается после завершения монтажа канатов.

«Шкив – сердце оборудования канатной дороги. Для установки шкивов потребовалась ювелирная работа специалистов, которые смогли через небольшое отверстие в крыше опустить их краном, не задев уже смонтированные несущие конструкции, и с филигранной точностью поставить их на свои места», – добавила Е. Кузьмина.

Терминал

Здание пассажирского терминала готово на 60%. Особое архитектурное решение предполагает большой объем остекления объекта, чтобы увеличить количество естественного света, поскольку в Благовещенске 300 солнечных дней в году. На данный момент работы по остеклению выполнены на 20% и завершатся осенью 2025 года.

Терминал будет включать не только станцию канатной дороги, платформу, оборудование и пункт пропуска через государственную границу, но и магазин беспошлинной торговли, торговые и развлекательные объекты, ресторан с панорамным видом и видовые террасы.

До конца мая АРПИ планирует выбрать подрядчика по благоустройству и озеленению территории, а также запустить процесс выбора арендаторов торговых площадей.