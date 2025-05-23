«БЭСК Инжиниринг» обеспечивает развитие восточного пригорода Уфы

На энергетической карте Башкирии Уфимская агломерация много лет является центром строительства новых подстанций и реконструкции действующих. В частности, ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») с прошлого года ведет реконструкцию подстанции «Гвардейская», строительство подстанции «Алаторка» и связывающую их 8-километровую высоковольтную линию электропередачи. Эта комплексная работа обусловлена появлением в восточных пригородах башкирской столицы новых промышленных предприятий, а также активной жилищной застройкой в окрестностях населенных пунктов Иглино и Алаторка. Новым потребителям необходима дополнительная трансформаторная мощность.

Реконструкция подстанции «Гвардейская» предусматривает строительство открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ. На сегодня на ОРУ установлено основное электротехническое оборудование. Само распредустройство находится под напряжением. Осталось смонтировать слаботочные системы и провести благоустроительные работы.

На строящейся подстанции «Алаторка» большая часть работ также завершена. Установлено силовое оборудование, смонтированы контрольные кабели. В компании готовятся приступить к пусконаладочным работам.

ЛЭП между центрами питания почти достроена. В ближайшее время будут обустроены два перехода через железную дорогу и ВЛ 10 кВ. Это примерно 300 м.

Завершение всех работ запланировано на текущий год. Восточный пригород г. Уфы получит импульс для развития.