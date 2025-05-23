Комитет Государственной Думы по энергетике поддерживает проект изменений в федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Решение о проекте федерального закона № 914318-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» было принято на заседании Комитета 21 мая 2025 года.

Одним из ключевых изменений стала корректировка траектории цены на российскую нефть в пользу более сдержанных значений с 69,7 долларов США за баррель до 56,0 долларов США за баррель по итогам 2025 года. Причина – уже реализованные и еще сохраняющиеся риски последствий нарастания геополитической нестабильности.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 году ожидаются в сумме 8 317 420,7 млн. рублей (3,7% к ВВП), или на 2 619 024,2 млн. рублей меньше ранее прогнозировавшегося значения. Влияние этого снижения на сбалансированность федерального бюджета нейтрализуется «бюджетным правилом». Дополнительные нефтегазовые доходы по итогам 2025 года не ожидаются.

Как пояснил председатель Комитета Николай Шульгинов, при формировании уточнённой оценки поступления в части нефтегазовых доходов в 2025 году учтены изменения законодательства и нормативных правовых актов Правительства РФ, принятые после утверждения бюджета, изменяющие параметры НДПИ в ряде случаев, например, для новых морских месторождений и для участка недр, расположенного полностью в границах Красноярского края.

Как отмечает Комитет по энергетике, законопроект предусматривает увеличение в 2025 году общего объема расходов федерального бюджета на 829 156,7 млн. рублей за счет увеличения ненефтегазовых доходов, что составит 42 298 673,5 млн. рублей. В том числе, на 30,6 млн. рублей вырастет финансирование госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». А вот расходы на национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» снизятся на -569,5 млн. рублей, а на госпрограмму «Развитие энергетики» – на 7 219,7 млн. рублей.

Председатель Комитета Николай Шульгинов выразил обеспокоенность таким сокращением, поскольку потенциально оно создает риски для поддержания надежности энергосистем и подключения потребителей в ряде регионов. Комитет просит Минэнерго учесть эти риски при распределении средств программы и предусмотреть возможность использования дополнительных механизмов их финансирования.

По оценке Комитета Государственной Думы по энергетике, в целом предлагаемые законопроектом изменения в федеральный бюджет являются объективными и сбалансированными. Комитет рекомендует Государственной Думе принять их в первом чтении.