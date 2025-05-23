На стройплощадке энергоблока №4 Ленинградской АЭС-2 завершено бетонирование фундамента здания безопасности

На строительной площадке энергоблока № 4 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») завершено бетонирование фундаментной плиты здания, где будут располагаться элементы систем, важных для безопасности (в частности, пульт управления перегрузочной машиной).

Это один из семи объектов, входящих в состав так называемого «ядерного острова». В общей сложности для обустройства его фундамента площадью 2 000 кв. м и высотой 1 500 мм строителям потребовалось более 950 тонн стальной арматуры и 3 000 кубометров особо прочного бетона. Для приготовления бетонной смеси под фундамент были использованы качественные компоненты, строители точно соблюдали технологию проведения работ и вели уход за бетоном. Первые 7-суточные испытания затвердевшей конструкции неразрушающими методами контроля уже подтвердили ее прочность. В конце мая в соответствии с регламентом проверка готового фундамента будет выполнена повторно.