«Россети Кубань» повышают надежность электроснабжения жителей Каневского района Краснодарского края

С начала 2025 года специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы провели технические мероприятия на линиях электропередачи (ЛЭП) 10-0,4 кВ и трансформаторных подстанциях (ТП). Выполненные работы позволят обеспечить надежное функционирование энергообъектов в период летних и зимних пиковых нагрузок, повысить качество электроснабжения почти 100 тыс. жителей Каневского района Краснодарского края.

Энергетики провели ремонт 5 трансформаторных подстанций, заменили более 100 опор воздушных ЛЭП и свыше 14 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром и повысить безопасность и надежность электроснабжения.

Также специалисты провели замену почти 240 ответвлений в жилые дома и расчистили 4,2 га просек линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

– Запланированные работы по повышению качества электроснабжения потребителей будут реализованы нами до периода высоких температур, – рассказал начальник Каневского района электрических сетей Максим Панфилов. – Работы ведутся с опережением графика и на сегодняшний день составляют более 80 % годового плана ремонтной программы по данному технологическому направлению.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 370 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края: Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский.