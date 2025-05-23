«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения жителей Моздокского района Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» ведут ремонт распределительных сетей 10/0,4 кВ в Моздокском районе республики.

Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения 24 населенных пунктов, где суммарно проживают порядка 45 тысяч человек.

Энергетики отремонтируют 40 трансформаторных подстанций и почти 30 км линий электропередачи. В ходе работ будет произведена замена свыше тысячи изоляторов, 96 опор и 45 км ветхого провода, в том числе на современный самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям.

Так, на линиях электропередачи в селах Ново-Георгиевское и Троицкое рабочие бригады уже заменили 28 опор, выполнили ремонт оборудования на пяти трансформаторных подстанциях. На этой неделе специалисты приступят к аналогичным работам в селе Предгорное.

Всего на реализацию ремонтной кампании в Моздокском районе «Россети Северный Кавказ» направят почти 22 млн рублей.