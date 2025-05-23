В Амурской области будет построена крупнейшая солнечная электростанция в России

В ходе Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо-2025» подписано соглашение о намерениях по строительству самой крупной солнечной электростанции в стране мощностью около 650 МВт. Инвестиции в строительство станции оцениваются в 65 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства и поставщиком оборудования выступит российская компания «Юнигрин Энерджи». Станцию планируется построить к концу 2027 года.

Ускоренные темпы развития дальневосточных регионов требуют ввода новых мощностей. По данным Министерства энергетики РФ, на фоне общероссийского снижения объема потребления электроэнергии с начала 2025 года, Дальний Восток демонстрирует существенный рост объема на 2,5-3% в год.

Новая солнечная электростанция с выработкой 1 млрд кВт*ч в год станет важным шагом на пути преодоления энергодефицита в Дальневосточном федеральном округе в будущем. Выбор именно этого типа генерации обусловлен как высокой скоростью строительства, так и заботой об уникальной экосистеме региона. Ее работа позволит ежегодно снижать выбросы углекислого газа на 358 тысяч тонн.

При строительстве солнечной электростанции будет использовано российское оборудование, в том числе самые современные высокоэффективные солнечные модули, распределительные трансформаторные подстанции, кабельная продукция, а также программное обеспечение.

«Этот проект уникальный, он самый большой по мощности не только в России, но и в СНГ. Уверен, что опыт нашей команды во взаимодействии с Правительством Амурской области позволят завершить строительство в срок и сократить энергодефицит на Дальнем Востоке», - подчеркнул генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай.

«В ближайшие годы в Амурской области появятся новые объекты энергетики, в том числе и альтернативной. Солнечная электростанция, соглашение о строительстве которой мы сегодня подписали, станет источником питания для новых проектов, а также поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке», - сказал Губернатор Амурской области Василий Орлов.

Юнигрин Энерджи — крупнейшая частная компания в России в области возобновляемой энергетики, объединяет всю цепочку производства электроэнергии: от производства оборудования, начиная с кремниевых пластин и заканчивая подстанциями и другим электротехническим оборудованием, до проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций.