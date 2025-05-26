ЭТМ присоединяет бизнес АВС-Электро, а Русский Свет — Минимакс. Как это поменяет рынок дистрибуции электротехники

Компания ЭТМ присоединяет бизнес крупного игрока на рынке электротехники АВС Электро. Официальная информация появилась от компании ЭТМ в видеообращении генерального директора компании ЭТМ Владислава Владимировича Рихтера. По неподтвержденной информации 26 июня произошла и другая крупная сделка — Русский Свет и Минимакс объединяются.

RusCable.Ru собрала всю доступную к моменту информацию и проанализировала потенциальные доли и объем рынка электротехники.

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Видео опубликовано на странице Вконтакте ЭТМ Карьера и работа в ЭТМ. Cкачать видео.mp4

"Дорогие коллеги, сотрудники компании ЭТМ! Я рад сообщить вам о важном стратегическом решении: в структуру компании ЭТМ вливается коллектив компании АВС-Электро!

С сегодняшнего дня мы все становимся единой командой, командой ЭТМ!

Объединение опыта, компетенций и профессионализма двух лидеров рынка, федерального и регионального, — это стратегический шаг, который существенно расширяет наши горизонты, нашу логистическую и сервисную инфраструктуру, позволит повысить операционную эффективность и внедрить лучшие практики. Коллеги, я верю в вашу поддержку, и знаю, что с вашей отдачей мы вместе реализуем этот новый интересный этап развития нашей компании! Вместе мы становимся сильнее!"

Очевидно, что масштабы деятельности и компаний разные. Масштаб бизнеса АВС-Электро более, чем в 10 раз меньше ЭТМ. Так в 2024 году среднесписочная численность работников ООО "АВС - ЭЛЕКТРО" составила 713 человек. В команде ЭТМ работает более 10 тысяч сотрудников.

В 2024 году ООО "АВС - ЭЛЕКТРО" показало выручку в сумме 10,3 млрд руб., с ростом на 7,8%, чем годом ранее, ну а выручка ЭТМ превышает 200 млрд. рублей.

Сумма сделки и конкретные условия "слияния" компаний не сообщаются. Речь может идти об оценке на уровне 0,8-1 млрд. рублей, так как В 2024 году ООО "АВС - ЭЛЕКТРО" за 2024 год показала прибыль в размере 198 млн руб, а чистые активы ООО "АВС - ЭЛЕКТРО" по состоянию на 31.12.2024 составили 1,1 млрд руб.

Слияние происходит на фоне планов IPO ЭТМ, о чем ранее сообщали различные источники. По опубликованной в СМИ информации ЭТМ имеет большую стратегию роста и планировало привлечь с рынка не менее 10 млрд рублей. ЭТМ рассматривает различные варианты финансирования своей стратегии, в том числе за счет возможностей рынков капитала, но пока финальное решение об IPO не принято, сообщил ранее гендиректор ЭТМ Владислав Рихтер.

Интересно, что сделка по присоединению АВС-Электро к бизнесу ЭТМ произошла синхронно с другим крупным слиянием. На рынке обсуждается информация о том, что другой крупный дистрибьютор электротехники "Русский Свет" присоединяет бизнес "Минимакс", который входит в ТОП-3 крупнейших компаний. Таким образом, по оценке инсайдеров рыночная доля ЭТМ после поглощения "АВС-Электро" составит около 40%, а "Русский свет" и "Минимакс" будут контролировать до 30% рынка электротехники. Ориентировочный размер рынка к концу 2025 года оценивается экспертами в 480-520 млрд.рублей.

Таким образом, около 70% рынка дистрибуции электротехники на данный момент будет разделено между двумя крупными игроками рынка. С учетом агрессивной политики по отношению к производителям и постащикам оборудования, а так же деятельности собственной ассоциации, внедряющей специальные процедуры ЕСВК, ограничивающие доступ на рынок, можно сказать, что данные слияния существенно повлияют на кабельный бизнес, который в условиях падающего рынка попадает в еще более "жесткие условия", где один покупатель может решать судьбу целых заводов.