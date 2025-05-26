Ippon на АНО КС ЦОД

Компания Ippon приняла участие в итоговом заседании участников АНО КС ЦОД в рамках 12-го ежегодного форума Data Center Design & Engineering, который прошёл в Москве.

Участники подвели итоги работы организации за прошедший год и наметили направления деятельности организации на следующий период. В ходе обсуждения также был предложен ряд инициатив по повышению эффективности работы организации в связи с увеличением количества обращений в организацию за экспертной и отраслевой позицией.

— Поднимались важные вопросы по деятельности АНО КС ЦОД и наличии необходимого экспертного уровня в области законопроектов по структуризации и организации деятельности ЦОД как отрасли в целом. Для повышения продуктивности был принят ряд мер по усилению деятельности АНО КС ЦОД как в части дополнительного привлечения экспертов, так и в части создания экспертных групп. В целом, участники сошлись во мнении, что деятельность организации оказывает большое влияние на рынок ЦОД, и единогласно решили предпринять необходимые шаги для усиления ресурсной и экспертной базы, — поделился впечатлениями руководитель направления «Комплексные решения» Ippon Илья Лазарев.

По результатам дискуссии на форуме DCDE было решено организовать совещание с руководством Минпромторга России и сформировать отраслевую позицию АНО КС ЦОД по нормативным актам в области КИИ.