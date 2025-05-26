Новая подстанция 110 кВ повышает надежность энергокомплекса столицы Башкортостана

Специалисты филиала Системного оператора Башкирское РДУ разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу подстанции (ПС) 110 кВ Инорс ООО «Башкирэнерго».

Церемония дистанционного включения энергообъекта в работу состоялась на площадке Уфимского трансформаторного завода Электротехнического холдинга ERSO. В торжественном мероприятии приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

ПС 110 кВ Инорс – энергообъект закрытого типа, что повышает безопасность его работы. Она автоматизирована и не требует постоянного присутствия оперативного персонала. Подстанция оснащена двумя трансформаторами производства Уфимского трансформаторного завода мощностью 25 МВА каждый. К оборудованию электросетевого объекта проложена новая кабельная линия электропередачи 110 кВ протяженностью 3,2 км.

«Данный электросетевой объект энергосистемы Республики Башкортостан обеспечит возможность подключения к электрическим сетям новых потребителей и развития энергетической инфраструктуры Уфы», – отметил директор Башкирского РДУ Олег Пустовалов.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 110 кВ Инорс специалисты Башкирского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технических заданий на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, проверке основных технических решений, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода в работу отпаек (ответвлений) от существующих кабельно-воздушных линий 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – Сипайлово I, II цепи.

Для включения ПС 110 кВ Инорс в работу специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) и алгоритмы функционирования устройств релейной защиты и автоматики, а также разработаны режимные мероприятия, которые позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов электроснабжения потребителей.