Новосибирская область получит почти 3 млрд рублей на завершение моста через Обь

Новосибирская область получит дополнительные средства на завершение строительства четвертого моста через реку Обь в размере почти 3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от области Александра Жукова.

"Комиссия утвердила межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Новосибирской области дополнительно направляется почти 3 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей на завершение реализации строительства мостового перехода через реку Обь", - сказал парламентарий.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект стоимостью более 44 млрд рублей включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км. 26 декабря 2022 года глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 7 млрд рублей на завершение строительства моста в связи с удорожанием стройматериалов. В настоящее время арбитражный суд рассматривает несколько исков партнеров друг к другу.

Также неоднократно возникал вопрос финансирования объекта. Областные власти заявляли, что на фоне срыва сроков строительства со стороны концессионера в дальнейшем средства капитального гранта не будут предоставляться до тех пор, пока не будет актуализирована проектная документация. В группе компаний "ВИС" ТАСС сообщали, что "достоверность увеличения стоимости проекта подтверждена результатами проведенных государственных экспертиз", а изменения обусловлены устаревшей проектной документацией и санкциями. В 2024 году концессионер также заявлял, что вкладывает в работы собственные средства, возобновление финансирования со стороны региона ожидалось в 2025 году.