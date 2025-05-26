RusCable Live — Выигрышная комбинация кабельщика. СПЭ vs БПИ, химия, дилеры и прямые продажыи, ГОСТ и ТУ. Эфир 26.05.25

58 минут назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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Чтобы зарабатывать в кабельном бизнесе нужно постоянно искать выигрышные комбинации. Делать на склад или работать под заказ? Делать ГОСТ или ТУ? Заниматься БПИ или переходить на СПЭ.Что и в каких пропорциях добавлять в пластикат, чтобы он удовлетворял заказчиков, строить свои продажи или полностью "отдаться" на откуп дилерам. Таких вопросов и выборов в кабельной отрасли очень много. Когда комбинация найдена — бизнес работает, но когда остальные игроки рынка "подглядели" в твои карты или разгадали замысел — то все быстро рушиться и перестает работать. Именно в такой ситуации, когда то, что отработано годами перестает работать, оказались сейчас все участники кабельного рынка. Разбираемся в нюансах успешных и не очень комбинаций в прямом эфире RusCable Live.

Начало трансляции в 10:30 на Vision.

В 11:20 ждем специального гостя - Генерального менеджера ИППОН Михаила Вазисова с которым поговорим об экономике историчников бесперебойного питания.

Партнер трансляции: УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИФИКАТОРОВ

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