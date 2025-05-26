Соглашение о строительстве высокогорной гостиницы «Приют 11» подписано на Кавказском инвестиционном форуме

В первый день работы Кавказского инвестиционного форума институт развития Кавказ.РФ заключил соглашения о строительстве легендарного высокогорного отеля «Приют 11» на Эльбрусе. Документ подписали генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов и генеральный директор «Строй Газ инвест» Мустафа Абдуллаев. Новая альпинистская гостиница сохранит дух исторического места и будет построена с учетом самых современных инженерных решений. Отель расположится на рекордной высоте – 4200 м над уровнем моря.

«Проект сложный, это не просто приют, прежде всего это объект безопасности. Ежегодно на Эльбрус поднимаются почти 20 тысяч человек. Наша задача – создать здесь условия функционирования специализированного отряда МЧС, который должен быть на горе, и оказания экстренной медицинской помощи. Мы стремимся к тому, чтобы на Эльбрусе всем туристам и альпинистам было комфортно. Это непростой проект, но вызов принят», – рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Стенд института развития выполнен в виде высокогорной альпинистской гостиницы. Экспозиция состоит из исторической зоны с артефактами советской эпохи и современной части, где с помощью мультимедийных средств представлены ключевые инвестиционные проекты компании, включая горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии. Первую отечественную 10-местную кабину для канатных дорог производства российской компании «Руслет» также можно увидеть на стенде компании.

Владимир Лапухин, заместитель генерального директора Кавказ.РФ, рассказал, как будет выглядеть самая высокогорная гостиница страны, представил инженерные решения и дизайн общественных пространств отеля.

«Мы воссоздадим легендарный «Приют одиннадцати», добавив альпинистскому отелю максимум комфорта и сохранив его архитектурный облик. Отель будет создан с учетом высоких стандартов энергоэффективности и с применением технологий, подходящих для высоты. Это беспрецедентная стройка: нам предстоит создать объект на высоте почти 4200 м, в условиях разреженного воздуха, быстрой смены погоды и короткого строительного сезона», - отметил Владимир Лапухин

Внешний вид отеля воссоздан в стиле ретрофутуризма: обтекаемый корпус приюта и панорамные окна-иллюминаторы усиливают сходство с космическим объектом. Узнаваемый дизайн 22-метрового здания отсылает к утраченной альпинистской гостинице 1930-х годов. Форма объекта повышает сопротивляемость 22-метрового здания.

Первый этаж «Приюта 11» станет базой горного отряда МЧС. Выше разместятся 19 номеров, видовый ресторан, гостиная, технические помещения, холлы и кают-компания. Общая площадь жилого модуля – 2134 кв. м.

Продолжением развития и исследования Эльбруса стала лекция Дарьи Суховской, доцента Пятигорского государственного университета, кандидата философских наук. Она рассказала о влиянии его эстетики на стиль жизни, творчество и мировосприятие не только нескольких поколений советских людей, но и на мировую архитектуру и моду 1970-х годов. Исследование проведено совместно с институтом развития Кавказ.РФ.