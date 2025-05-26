Согласовано строительство еще одного производства в Краснопахорском районе

Здесь будут выпускать фасадные конструкции, металлические изделия и другую высокотехнологичную продукцию для строительной отрасли.

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки для возведения производства в Краснопахорском районе. Они появятся в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На сформированной территории в Краснопахорском районе ориентировочной площадью 8,48 гектара возведут производственный объект по изготовлению фасадных конструкций многоквартирных домов, светопрозрачных конструкций и изделий из металла. Предельная площадь здания составит 22,5 тысячи квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано 340 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

В Краснопахорском районе формируется крупный отраслевой промышленный кластер, который объединит предприятия по выпуску высокотехнологичной продукции для строительной сферы.

«Кластерный подход, который сейчас используется в столице по поручению Сергея Собянина, позволяет на единой территории создавать полноценную научно-производственную инфраструктуру: центры коллективного пользования, лаборатории, испытательные стенды. Участники строительного кластера в ТиНАО будут выпускать железобетонные и строительные конструкции, модульные сооружения, металлические изделия, деревянные напольные покрытия и другую продукцию. На производствах планируется организовать около 30 тысяч рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Объект построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Как сообщила Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества, для строительства производств на территории столицы в рамках МаИП город предоставляет участки по льготной ставке один рубль в год. Договор аренды четырех гектаров земли в Краснопахорском районе заключен в 2024 году на пять лет, в течение которых компания должна завершить возведение предприятия и наладить выпуск продукции.

Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и что важно соблюдать при проектировании и возведении зданий.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что объект будет расположен в непосредственной близости от поселка Спортбазы, на территории активно развивающегося строительного кластера. Земельный участок, на котором его планируется возвести, свободен от застройки. Рядом находится Центральная кольцевая автодорога, что обеспечивает хорошую транспортную доступность нового производства.