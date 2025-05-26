В Подмосковье приступают к строительству завода за 42 млрд рублей по производству горно-шахтного оборудования
Компания «Гормаш Глобал» в ближайшее время планирует приступить к строительству нового завода по производству оборудования для строительства шахт, добычи твёрдых полезных ископаемых и ведения горных работ. Компания уже получила соответствующее разрешение для строительства предприятия в Солнечногорском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Инвестировать в реализацию масштабного импортозамещающего проекта компания панирует более 42 млрд рублей. Для строительства предприятия «Гормаш Глобал» было предоставлено в аренду два земельных участка по льготной ставке за 1 рубль в год. Первую очередь завода инвестор планирует запустить в течение двух лет. Компания планирует создать на территории Солнечногорского округа целый концерн, где будут выпускать отечественное оборудование для строительства шахт и ведения горных работ», - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новом предприятии «Гормаш Глобал» планирует выпускать погрузо-доставочные машины грузоподъемностью до 20 тонн, шахтные самосвалы - до 50 тонн, буровые установки для проходческого, добычного, восстающего бурения и различную вспомогательную технику для производства горных работ. После выхода на проектную мощность здесь будут выпускать до 1 тыс. единиц ежегодно. Готовую продукцию компания планирует поставлять на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых.
«Наша компания много лет занимается поставкой оборудования и запасных частей для ряда ведущих горнодобывающих, металлургических и нефтегазодобывающих компаний. На сегодняшний день наша компания осуществляет оптовые поставки как бурового и вспомогательного оборудования, так и бурового инструмента и запасных частей всем ведущим горнодобывающим предприятиям по всей России. На новых производственных площадках будет производиться вся линейка горно-шахтного оборудования, которое сегодня остро необходимо для горнодобывающей отрасли нашей страны. Техника импортного производства не всегда способна работать в условиях наших рудников и шахт. А наше оборудование более приспособлено. Что важно, запуск производства позволит импортозаместить продукцию, прямо влияющую на технологический суверенитет России», – отметил основатель - учредитель ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский.