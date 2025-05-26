В Подмосковье приступают к строительству завода за 42 млрд рублей по производству горно-шахтного оборудования

Компания «Гормаш Глобал» в ближайшее время планирует приступить к строительству нового завода по производству оборудования для строительства шахт, добычи твёрдых полезных ископаемых и ведения горных работ. Компания уже получила соответствующее разрешение для строительства предприятия в Солнечногорском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестировать в реализацию масштабного импортозамещающего проекта компания панирует более 42 млрд рублей. Для строительства предприятия «Гормаш Глобал» было предоставлено в аренду два земельных участка по льготной ставке за 1 рубль в год. Первую очередь завода инвестор планирует запустить в течение двух лет. Компания планирует создать на территории Солнечногорского округа целый концерн, где будут выпускать отечественное оборудование для строительства шахт и ведения горных работ», - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии «Гормаш Глобал» планирует выпускать погрузо-доставочные машины грузоподъемностью до 20 тонн, шахтные самосвалы - до 50 тонн, буровые установки для проходческого, добычного, восстающего бурения и различную вспомогательную технику для производства горных работ. После выхода на проектную мощность здесь будут выпускать до 1 тыс. единиц ежегодно. Готовую продукцию компания планирует поставлять на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых.