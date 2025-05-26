В Нижнем Тагиле построят культурно-образовательный центр за 504 млн рублей

Строительство объекта «Культурно-образовательный центр» проведут в г. Нижний Тагил, на ул. Тагилстроевская, д. 2а, сообщает RosTender.info. Поучаствовать в аукционе на выбор подрядчика можно до 2 июня.

Проект предусматривает строительство многофункционального комплекса, включающего в себя лекционные залы, мастерские, выставочные пространства, библиотеку, а также зоны для проведения концертов и театральных постановок. Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также современному техническому оснащению, обеспечивающему возможность проведения мероприятий любого уровня сложности. Финансирование проекта проведут из средств местного бюджета в размере 504 млн рублей. Завершат все этапы работ до 11.09.2026 года.