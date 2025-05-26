Возможности курорта «Мамисона» представили на КИФ

Презентация всесезонного проекта «Мамисон» в Северной Осетии под управлением Кавказ.РФ и представление свободных лотов для инвесторов прошли на Кавказском инвестиционном форуме. Презентацию провел заместитель генерального директора Николай Гончаров.

«Мамисон» – самый молодой из курортов под управлением Кавказ.РФ. Это первый крупный горнолыжный курорт, который построен и сдан в России после ухода западных партнеров по поставке оборудования и технологий. Базовую инженерную и горнолыжную инфраструктуру возвели в рекордные сроки – за два строительных сезона.

Кавказ.РФ представил шесть лотов для потенциальных инвесторов – объекты коммерческой инфраструктуры – гостиницы от трех до пяти звезд с номерным фондом от 100 до 250 мест размещения.

Николай Гончаров рассказал, какие преимущество дает резидентам присутствие в особой экономической зоне.

«Прежде всего, все технические присоединения происходят за счет управляющей компании: резидент платит средства только на реализацию своего проекта – строительство гостиницы и благоустройство участка. Также существует ряд других льгот, которыми можно воспользоваться, что в совокупности позволит снизить затраты на строительство объекта до 30%. Мы готовы рассмотреть комплексное предложение по развитии всей территории курорта одним инвестором», – отметил Николай Гончаров.

Техническое открытие «Мамисона» состоялось 14 марта 2025 года. Курорт уже посетили более 16 тысяч человек. В этом году проект «Мамисон» получил Всероссийскую инвестиционную премию «Вершина» в номинации «Развитие туризма». Премию ежегодно присуждают компаниям и людям за вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России.

Сегодня на курорте работают две канатные дороги – гондольная и кресельная, к новому зимнему сезону откроются 19 км трасс. К услугам туристов – более 100 мест размещения. В планах до 2030 года – строительство еще 43 км и пяти подъемников, создание 4000 мест размещения. Ожидается, что туристический поток на «Мамисон» составит почти 350 тысяч гостей в год.

Курорт отличает удобное расположение: в живописных местах на юге Северной Осетии, в часе езды от аэропорта Беслана по транскавказской магистрали. Новая дорога ведет непосредственно на «Мамисон».

«Сегодня на «Мамисоне» уже работают 10 резидентов, все проекты находятся в разной стадии реализации. Два отеля уже открыты и принимают гостей. Планируем, что до 2030 года мы введем в эксплуатацию почти 1900 номеров и создадим 730 рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций на сегодняшний день составляет более 17 млрд рублей», – рассказал Николай Гончаров.

Помимо возможностей горнолыжного зимнего катания курорт предлагает отдых в весенне-летний сезон. Здесь много памятников архитектуры: старинных сторожевых башен, храмов и святилищ, маршрутов для трекинга и минеральных источников. В ближайшие годы здесь же планируется открыть арт-резиденцию, где будут представлены произведения искусства, созданные художниками Северного Кавказа.