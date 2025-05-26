Якутскэнерго повышает надежность электроснабжения Усть-Алданского и Нюрбинского районов

Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) реализуют программу повышения надежности электроснабжения Усть-Алданского района, одного из ключевых сельскохозяйственных районов Якутии. В рамках ремонтной программы 2025 года энергетики проводят масштабную модернизацию линий электропередачи.

С начала года энергетики выполнили значительный объем работ, направленный на повышение надежности электроснабжения жителей района. На основной магистрали, питающей район, – кабельно-воздушной линии 110 кВ Майя - Борогонцы заменено 22 опоры, включая 20 промежуточных и 2 анкерные. В третьем квартале текущего года планируется расчистка просеки на площади 23 га.

На четырех линиях 35 кВ («Борогонцы - Тюнгюлю», «Борогонцы - Кептени», «Дюпся - Балыктах», «Борогонцы - Танда») заменено 13 опор, установлено 72 сваи, расчищено 4,6 га трасс ЛЭП. До конца года здесь планируется заменить еще 45 промежуточных и 2 анкерных опоры.

Активно ведутся работы и на распределительных сетях 10 кВ. На линиях Л-Беттэ, Л-Сунтан, Л-Матта расчищено более 27 га просеки бульдозером. На Л-Матта заменено 39 промежуточных и 8 анкерных опор, протянуто 25,1 км самонесущего изолированного провода, что обеспечит более надежное электроснабжение сел Арылах, Бейдинге, Окоемовка. На Л-Эселях выполнена замена 28 промежуточных и 4 анкерных опор, смонтировано 9,4 км нового провода. Эта линия обеспечивает электроснабжение частично сел Борогонцы и Дюпся, а также населенных пунктов Тулуна, Хомустах, Эселях, участка Остойка.

«Усть-Алданский район играет важную роль в сельском хозяйстве Якутии, и повышение надежности его электроснабжения является для нас приоритетной задачей», – подчеркнул главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис. - Мы стремимся обеспечить стабильное и качественное электроснабжение жителей и предприятий района, способствуя его дальнейшему развитию».

Специалисты Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжают масштабную ремонтную кампанию в Нюрбинском районе. Работы направлены на повышение надёжности энергосистемы и предотвращение аварийных ситуаций.

В марте выполнен капитальный ремонт магистральной линии Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск». Заменено 80 опор на участках протяжённостью 20 км, что повысило надёжность электроснабжения пяти районов Западной Якутии.

В соответствии с годовым графиком ремонтов, энергетики продолжают работы по техническому обслуживанию и модернизации сетевого хозяйства. В настоящее время ведутся плановые ремонты на подстанциях Нюрбы, включая ТП «Медгородок», «Лицей-2», «Верхняя котельная», «Скорая помощь», «Банк», «Пионерская», «Аммосова», «Карьерная». На 28 мая запланирован ремонт трансформаторного оборудования подстанции 35 кВ «НДЭС».

«В летний период 2025 года запланированы ремонтные работы на подстанциях «Убоян» и «Сайылык», а также на линиях 10 кВ «Птицефабрика», обеспечивающих электроснабжение микрорайонов Вертолетка и Молодёжка, и линии 6 кВ «Энергетик» в районе аэропорта. Помимо этого, предстоит провести ремонт более 10 километров распределительных сетей. Потребителей Нюрбинского района просим с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с временными ограничениями электроснабжения. Проводимые работы позволят существенно повысить надёжность энергоснабжения и минимизировать риск внезапных отключений в будущем», – отметил начальник Нюрбинского РЭС Александр Егоров.

Якутскэнерго напоминает, что все отключения электроэнергии носят плановый характер, согласованы с местными органами власти и заранее доводятся до сведения потребителей. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности как персонала, выполняющего работы, так и конечных потребителей.

Узнать о предстоящих работах с ограничением электроснабжения можно: