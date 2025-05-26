Александр Новак провёл заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в качестве сопредседателя провёл 23-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией. Мероприятие состоялось на полях II Кавказского инвестиционного форума в городе Минеральные Воды. В нём приняли участие Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, а также представители федеральных органов исполнительной власти России и Южной Осетии.

Александр Новак подчеркнул, что Россия и Южная Осетия – близкие друзья и проверенные временем союзники. В ходе заседания межправительственной комиссии стороны подвели итоги совместной работы и определили вектор дальнейшего сотрудничества.

«Необходимо определить наиболее эффективные мероприятия по стимулированию инвестиционной активности и привлечению в республику дополнительных инвестиций, по поддержке субъектов среднего и малого предпринимательства, устранению инфраструктурных ограничений для реализации в республике инвестиционных проектов. Рассчитываю, что при совместной слаженной работе югоосетинской и российской сторон к 2030 году запланированные показатели роста экономики будут достигнуты. Будут созданы дополнительные рабочие места, обеспечен планомерный рост заработной платы в отраслях экономики и, соответственно, рост налоговых поступлений в республиканский бюджет, повысится уровень жизни в стране в целом», – сказал Александр Новак.

Участники обсудили проект государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2026–2030 годы, её основные параметры и мероприятия, планируемые к достижению ключевые показатели, необходимые объёмы финансового обеспечения и возможные источники финансирования мероприятий программы. Также были затронуты условия реализации инвестиционных программ, ход интеграционного процесса в таможенной и налоговой сферах.